紺色セーラー服で、清楚な印象の高2女子・あやかに、男子メンバーだけでなく見届人の中川までもがデレデレ。第一印象で気になっていた高1男子・りくとに対しては、「話し足りなくて…」と可愛すぎる誘い方で2ショットに誘った。【映像】うるうるの大きな瞳とクシャっとした笑顔…清楚系高2美女（全身姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はチュンチョン編第1話が放送