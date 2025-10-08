東京午前のドル円は１５２．６５円付近まで上昇し、２月以来の高値を更新。ドル円は昨年７月以降の三角持ち合い上限に迫っている。金相場に対して全ての通貨の価値毀損がみられるなか、高市政権による増発や財政懸念もあって円売りが止まらない。金相場の上昇は世界的なドル離れが背景とされるものの、円相場が崩れていることは相対的にドルを支える格好となっている。 ユーロ円は１７７．４６円付近、ポンド円は２