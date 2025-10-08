坂口志文さんとともに今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれたアメリカの研究者が、ハイキング中だったため連絡がつかず、半日近くもノーベル賞に選ばれたことに気がつかなかったことがわかりました。ノーベル生理学・医学賞に選ばれたフレッド・ラムズデル氏「休暇中だったので、携帯電話は機内モードにしていました」6日に発表されたノーベル賞で、坂口志文さんとともに生理学・医学賞の受賞が決まったアメリカのフレッド・ラ