外国為替市場で円安が進行し、円相場は一時、1ドル＝152円台後半をつけました。8か月ぶりの円安水準となっています。中継です。いわゆる“高市トレード”が続く金融市場。急速に円安も進行しています。現在の円相場は1ドル＝152円50銭台付近で推移していて、およそ8か月ぶりの円安水準となりました。最大の要因は自民党の高市氏の総裁就任です。高市氏の金融緩和を重視する姿勢から日銀が早期に利上げするのは難しくなったとの観測