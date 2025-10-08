◇フェニックス・リーグ巨人―ハンファ（2025年10月8日SOKKEN）巨人・田中将大投手が「みやざきフェニックス・リーグ」の韓国・ハンファ戦で調整登板する。先発マスクは9月30日に日米通算200勝を達成した際にもバッテリーを組んだ小林がかぶる。田中将は同日の中日戦で6回4安打2失点と力投し日米通算200勝を達成。試合後には阿部監督が「もちろん投げてもらう」とCSでの登板を示唆。現在は勝ち進んでの阪神とのファイナ