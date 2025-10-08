話し合いで旅を終了するメンバーを決める…あまりに残酷なルールにスタジオメンバーも驚く一幕があった。【映像】「見てられない」男女が泣きながら押し付け合う様子 ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラ