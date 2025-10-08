8日朝、さいたま市で自動車整備工場などが燃える火事がありました。けが人が2人いるということです。【映像】燃える建物と消火活動の様子午前7時半すぎ、さいたま市見沼区南中野で「整備工場から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、この火事でポンプ車など約20台が出動し、火は約1時間後にほぼ消し止められました。男性2人が病院に搬送されましたが、軽傷だということです。現