公明党の斉藤鉄夫代表公明党の斉藤鉄夫代表は8日配信のインターネット番組で、自民党に対し、連立協議で政治改革などの課題に関する懸念払拭への努力を示すよう求めた。「わが党の支持者も『これなら連立政権を組んでいける』という答えが来ることを期待している」と述べた。斉藤氏は7日、自民の高市早苗総裁と会談した。公明が提示した懸念事項に関して結論に至らず、連立合意を持ち越した。番組は会談後に収録された。斉藤