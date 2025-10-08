東京・豊洲の運河で作業船2隻が衝突する事故があり、乗っていた5人が搬送され、そのうち男性1人が死亡しました。海上保安部などによりますと、8日午前7時ごろ江東区の豊洲運河内で「船舶が衝突し、けが人が発生した」と通報がありました。衝突したのは作業船2隻で、一隻に乗っていた30代から70代とみられる男性5人が搬送されました。そのうち58歳の男性1人が胸を強く打ったとみられ、死亡が確認されました。海上保安部は、2隻の船