気象庁は、伊豆諸島に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】伊豆諸島に線状降水帯の予測情報気象庁は、9日未明から昼前にかけて台風22号が接近する伊豆諸島で、線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）