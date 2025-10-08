人形など人の形を表現した出土品を並べた企画展がいま、大分県大分市で開かれています。 県立埋蔵文化財センター 大分市の県立埋蔵文化財センターで開催されている企画展「ひとのかたち」は人の形を表現した土偶や人の顔が描かれた土器などの出土品を集めたもので、九州などで発掘されたおよそ70点が並んでいます。 こちらは「鳥船付器台」と呼ばれるおよそ1500年前に作られた須恵器で船の上に、羽