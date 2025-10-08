8日朝、東京の豊洲運河で作業船同士が衝突し、乗組員1人が死亡、4人がケガをしました。東京海上保安部などによりますと、午前7時前、江東区の豊洲運河で同じ会社の作業船同士が衝突しました。一方の船が押す形で航行していた長さおよそ30メートルの台船に、反対方向から来た作業船「十二号千羽丸」が正面から衝突したということです。この事故で「十二号千羽丸」の乗組員8人全員が搬送され、このうち58歳の男性1人が死亡し、30代か