佐賀県警の科学捜査研究所で7年間にわたり、不正なDNA鑑定が行われていた問題で、8日に警察庁が県警察本部に特別監察に入りました。特別監察のため佐賀県警を訪れた警察庁の職員は、8日からDNA鑑定の実施体制や不適切な事案の原因分析と再発防止策を確認します。佐賀県警では7年間にわたり、不正なDNA鑑定が行われていたことが明らかになり、科捜研の職員が懲戒免職処分を受けました。警察庁は、今回の特別監察の結果を踏まえなが