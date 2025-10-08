2025年8月、大分県臼杵市で高齢の女性を保護した男性などに警察から感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは臼杵市の吉岡勲さんと津久見市甲斐直さん 感謝状が贈られたのは臼杵市の会社役員、吉岡勲さんと津久見市の自営業、甲斐直さんです。 吉岡さんは2025年8月、自宅の近くを散歩していた時にパジャマ姿で寺の敷地内にいた70代の女性を発見しました。 名前などを聞いても受け答えがはっきりしなかった