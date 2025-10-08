バスケットボールB3リーグ、新潟アルビレックスBBの選手らが県庁を訪問し、今シーズンの活躍を誓いました。県庁を訪れたのは、アルビBBの鵜澤潤ヘッドコーチや五十嵐圭選手兼社長補佐など4人です。出迎えた鈴木副知事に今シーズンの抱負を語りました。B3リーグは9月開幕し、アルビBBは開幕から4連敗中です。選手たちは、巻き返しを誓うとともに県民に応援されるチームを作っていきたい