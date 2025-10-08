十日町市にある松代病院について県が示している来年度から入院機能を持たない無床診療所とする方針が地域医療の調整会議で合意されました。県立松代病院について県は来年4月から入院機能を県立十日町病院に集約し、無床診療所とする方針を示しています。地元の住民からは方針の撤回を求める要望書や署名が提出されていました。そうした中、10月7日に開かれた「魚沼圏域地域医療構想調整会議」では県の方針が合意されました。一方で