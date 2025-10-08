今年2月、香川県内の飲食店で、男性を恐喝したとして、暴力団組員の男ら3人が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、丸亀市の指定暴力団六代目山口組傘下組織の幹部組員の男（56）と、高松市福田町の飲食店従業員の男（40）、高松市木太町の飲食店経営の男（42）の3人です。 警察によりますと、男らは共謀して、今年2月17日、香川県内の飲食店で、香川県内に住む40代の男性に「これ以上この件で口出ししたらいかんで。そ