櫻坂46が10月29日にリリースする13thシングル表題曲「Unhappy birthday構文」の選抜メンバーが、10月5日深夜放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）にて発表された。 （関連：【映像】三期生 村井優が初センターを務めたBACKS楽曲「僕は僕を好きになれない」MV） 選抜は14名構成で、最大の注目は三期生の村井優が初めて表題曲センターを務めることだろう。2025年に入ってからは11thシン