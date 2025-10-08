８日前引けの日経平均株価は前営業日比１４円４１銭高の４万７９６５円２９銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億５１４７万株、売買代金概算は２兆９２９７億円。値上がり銘柄数は１００７、対して値下がり銘柄数は５３５、変わらずは７３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均は総じてプラス圏で推移したものの上値の重さも意識された。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダッ