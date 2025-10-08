スターバックス コーヒー ジャパンは、10月10日よりハロウィンシーズンをスタートします。今年の主役は、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる「アサイーベリーフラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）。ザクっとしたクランチの食感と、甘酸っぱいアサイーベリーを組み合わせたフラペチーノが全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で登場します。さらに、同日からは黒猫をモチーフにし