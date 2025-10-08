「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR027（コムテック）3位ドライブレコーダーHDR003（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）6位ドライブレコーダーZDR065（コムテック）7位