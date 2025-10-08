7日の午後3時20分ごろ、山形県新庄市松本の路上で、徒歩で下校中の男子児童が、見知らぬ男から肩をたたかれ「名前、何？」と声をかけられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：30代前半身長：170センチメートルくらい体格：中肉服装：黒色半袖シャツ、黒色ズボン、黒色帽子 警察は保護者に対し、「お子様から不審者を目撃した等の申し出を受けた際は、早期に警察に通報してください」としたほか、「登下校