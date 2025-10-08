スズキの「バンバン」(VanVan)が電動バイクとして復活? 「ジャパンモビリティショー2025」(JMS2025)でスズキは、「参考出品車」としてバンバンをモチーフとするコンセプトモデルの「e-VanVan」を出展する。電化したバンバン「e-VanVan」、どんなバイク?○EVになってもワクワクするバイク「バンバン」はスズキが販売していたレジャーバイク。1971年に登場した「VanVan90」から、排気量の違うさまざまなモデルを投入してきた。スズキ