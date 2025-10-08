けさ、山形県鶴岡市の市街地でクマが相次いで目撃されました。クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、市と警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】【現場】市街地を転々と...鶴岡市でクマの目撃相次ぐまだ市街地に潜んでいる可能性（山形） 市と警察によりますと、きょう午前２時２０分頃、鶴岡市新海町の鶴岡みどり町郵便局近くでクマを目撃したと、近隣住民から警察に通報がありました。 クマは体長１メ