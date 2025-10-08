【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■作家活動20周年を記念し、アニプレックス作品とコラボレーションした初ライブ 9月23日、澤野弘之の作曲家活動20周年を記念したライブ『澤野弘之 20th Anniversary Concert×Aniplex』が東京国際フォーラム ホールAで開催された。オーケストラとバンドを従えたスタイルのライブはこれまでも行われてきたが、今回は澤野がキャリアの中で劇伴を手がけてきたアニプ