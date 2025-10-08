2025年10月7日、台湾メディアの自由時報は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が台湾で興行収入の新記録を更新したと報じた。中秋節連休終了時点で興行収入が8億台湾ドル（約40億円）を突破し、25年の台湾の年間興行収入ランキングで首位を独走。「タイタニック」の興行収入7億9800万台湾ドルを超え、台湾の歴代興行収入5位に躍り出た。同作は公開前からすでに前売り歴代1位を樹立していた。公開後も、25年の初日興