元モーニング娘。のメンバーでタレントの石川梨華（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。「新しいメニューにチャレンジ」と称し手料理を公開した。【写真】「ネットで見つけて気になってたチキンライス！」石川梨華が披露したワンプレート手料理「ネットで見つけて気になってたチキンライス！チキンをフライパンでこんがり焼いてから炊飯器に白米、鶏がらスープの素、塩、水、焼いたチキンをのせて炊飯器で普通に炊く」「