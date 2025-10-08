名古屋市港区の道路で7日夕方、小学校低学年くらいの男の子がピックアップトラックにはねられ、意識不明の重体です。警察と消防によりますと、港区七反野1丁目の県道で7日午後6時前、近くを走っていた車の運転手から、「7歳～8歳くらいの男の子の事故で、意識がない」と警察に通報がありました。男の子は小学校低学年くらいで、直進してきたピックアップトラックにはねられ、病院に搬送されましたが意識不明の重体です