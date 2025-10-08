Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025バレーボール日本代表・石川祐希が所属する欧州王者シル・サフェーティ・ペルージャと、同じく日本代表の高橋藍が主将を務めるサントリーサンバーズ大阪が、7日に行われたエキシビションマッチ「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」（東京・有明アリーナ）で対戦。1万4001人の大観衆が集まり、ペルージャが3-1で勝利した。ファンの間では、前日の交流の模様も話