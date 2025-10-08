スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」を、全国の自動販売機限定で10月7日から発売する。スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは今回国内で初の取り組み。スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアートRTD飲料やパッケージドコーヒーを中心にブランド展開を担う、スターバックスのチ