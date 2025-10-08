「無印良品」を展開する良品計画（東京都文京区）は、大盛りレトルトカレー2種を、2025年10月8日から全国の「無印良品」店舗およびネットストアで順次発売する。煮込み調理と同様の効果でやわらかくいずれも、月齢30か月以上が経過した、肉質が硬く買い手が限られているという牛肉を使用。高温高圧をかけるレトルト食品の工程を生かし、して旨みを引き出している。「和出汁と牛肉の大盛りカレー」（2辛）は、鰹節や利尻昆布、鯖節