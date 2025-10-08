インフォレンズは、今注目のホラーゲーム「Poppy Playtime」のフェイスぬいぐるみキーホルダー vol.2のカプセルトイを、2025年10月中旬より順次販売開始する。『Poppy Playtime』は、2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイクしており、2025年1月