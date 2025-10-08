オリックスは8日、京セラドームで一部有料での紅白戦を実施する。11日からのクライマックスシリーズ・ファーストステージの日本ハム戦に向け、最終的な実戦調整の場となる。発表されたスタメンは次の通り。白組（中）広岡（三）宗（左）中川（一）頓宮（右）杉本（捕）若月（二）大城（遊）大里（指）堀（投）山崎、九里、マチャド、横山、山田、入山紅組（中）麦谷（二）太田（遊）紅林（三）西野（捕）森（左）来田（右）渡部