自宅で乾燥大麻を所持した罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）の初公判が12月8日に東京地裁で開かれることが決まりました。清水被告は9月3日、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻0.392グラムを所持したとして、麻薬取締法違反の罪で東京地検に起訴されています。清水被告は9月24日に保釈された際、「私の俳優としての未来に期待をしてくださっていた関係者の皆様、ファンの皆様を裏切る結果となってしまったことを心から反省してお