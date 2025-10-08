記者会見で質問に答えるドジャースのロバーツ監督＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は、フィリーズとの地区シリーズ第3戦を翌日に控えた7日の記者会見で、第1、2戦でセーブを挙げた佐々木朗希の抑え起用に関し「間違いなく第一の選択肢。毎試合クローザーで使うわけにはいかないが、理にかなっていれば、彼が試合を締めるだろう」と信頼を強調した。連投する可能性については「