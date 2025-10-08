プラスチックバンドが首に深く食い込んだアシカ/San Diego Zoo Wildlife Alliance（ＣＮＮ）カナダと米国の間に位置するセイリッシュ海で、プラスチックバンドが首にきつく巻き付いたアシカが発見され、調査団がバンドを切断してアシカを解放した。調査団は救出劇をドローンで上空から撮影した映像を公開している。セイリッシュ海はカナダ南西部ブリティッシュコロンビア州と米北西部ワシントン州の間にある。調査団が発見したアシ