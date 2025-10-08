【モデルプレス＝2025/10/08】2026年2月から上演されるミュージカル『レイディ・ベス』の全キャスト及び公演詳細が決定。乃木坂46の奥田いろはと、女優の小南満佑子が、Wキャストで主人公のレイディ・ベス（後のエリザベス1世）を演じることがわかった。【写真】乃木坂46奥田いろはの美人姉、ライブ参戦の様子◆ミュージカル「レイディ・ベス」全キャスト解禁本作は、約45年の長きに渡り英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世