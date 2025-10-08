政治ジャーナリストの田崎史郎氏が７日、ＢＳ−ＴＢＳ「報道１９３０」に出演。自民党の新執行部についてついて言及した。７日に自民党の高市新執行部が発足。麻生派からは副総裁の麻生太郎氏をはじめ、幹事長の鈴木俊一氏、総務会長の有村治子氏の３人が入った。さらに決選投票で高市氏を推した旧茂木派からも、組織運動本部長の進藤義孝氏、広報本部長の鈴木貴子氏の２人が加わった。加えて茂木氏の推薦人となった梶山弘志氏