「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）５回戦制（３戦先勝）の第３戦が行われ、０勝２敗と後がないヤンキースはジャズ・チザム内野手が五回に勝ち越しの右越えソロを放った。６−６の五回１死、カウント１−１から剛腕バーランダーの１５９キロを豪快に引っ張った打球が右翼スタンドに飛び込んだ。第１、２戦とも大敗したヤンキースが７−６とし、今シリーズでブルージェイズから