スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス アールグレイブロッサムティーラテ」を、全国のセブン‐イレブンなどで2025年10月14日（火）から期間限定で発売します。実売価格は219円（税別）。 「スターバックス アールグレイブロッサムティーラテ」 記事のポイント 本品は2024年秋に発売され好評を博したティーラテ。今年は花の