テレビ大阪は10月13日（月・祝）から染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）を放送します。   テレビ愛知：10月13日（月・祝）スタート毎週月曜深夜1時30分~ BSテレ東：10月16日（木）スタート毎週木曜深夜０時30分~ テレビせとうち：10月14日（火）スタート毎週火曜深夜0時30分～ TVQ九州放送：11月19日（水）～ 毎週水曜深夜1時30分～