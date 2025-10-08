ロブレスの平凡なフライを落球したカーペンター【MLB】マリナーズ 8ー4 タイガース （日本時間8日・デトロイト）タイガースは7日（日本時間8日）、本拠地でマリナーズとの地区シリーズ第3戦に4-8で敗れた。シリーズ成績を1勝2敗とし、第4戦を落とすと今季終了となる。中でも話題を呼んだのがケリー・カーペンター外野手のメジャーリーガーとは思えぬ“拙守”だった。「二度と守備をさせるな」「酷すぎる」と批判の声が寄せられて