旬のアフタヌーンティーで秋を満喫！大阪メトロ淀屋橋駅と本町駅の中間にあるホテル「ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋」のバー・ラウンジ「THE BAR」で、2025年11月14日（金）まで提供中の「アフタヌーンティー L'Automne」。栗やブドウなど、実りの季節ならではの食材と、香り高いポルチーニやキャビアなどの食材が五感を満たす、洗練された秋のティータイムが届けられています。「アフタヌーンティー L'Automne