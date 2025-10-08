夏から秋にかけて増える「台風」。2020年や2022年にも、秋に非常に強い台風が日本に接近し、大きな被害をもたらしました。台風の対策として、あなたはどんな備えを行っていますか？ 暴風や停電への備え、食料の確保など、実にさまざまな対策が考えられますが、「何もしていない……」という人もいるのではないでしょうか。SNSの声を探ってみると、台風対策を日頃からしっかり行っている人は、実はかなり多いようです。「ご近所の