人気コスプレイヤーで女優やタレントとしても活躍する桃月なしこが、7日に自身のインスタグラムを更新。久々の黒髪ヘアを公開した。【写真】かわいい！黒髪ウルフヘアの桃月なしこ桃月は「久々に髪の毛暗くしました」と報告し、黒髪ショットを公開。一つ前の投稿までブラウンヘアだった桃月だが、黒髪に近い暗い髪色に様変わりしている。コメント欄には「かわいい」「暗めの髪型も似合ってて可愛いです」「綺麗やわぁ…」