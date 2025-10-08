エコバッグはたくさん種類がありますが、正直「これ！」と思える形にはなかなか出会えませんでした。大きすぎても持ちにくいし、小さいとまとめ買いには頼りない…そんな中、ダイソーで理想形についに出会いました！肩に掛けられるワンショルダータイプで、持ち運びがとにかくラク。毎日の買い出しに重宝しますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワンショルダーエコバッグ価格：￥330（税込）サイズ（約）：39cm×35cm