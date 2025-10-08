「RAI’S」から、ダイキャスト製1/43スケールの「トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」を発表。2025年10月8日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約を開始いたしました。 RAI’S「1/43 トヨタ ランドクルーザー GX (URJ202) 2017 警察本部警備部機動隊指揮官車両」  価格：8,800円(税込)予約開始日：2025年10月8日(水)発売予定：2025年11月〜12