ＷＥＳＴ．の小瀧望（２９）が、９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「小さい頃は、神様がいて」（木曜・後１０時）にレギュラー出演する。２週連続インタビューの前編では、好青年の長男・小倉順役で出演することへの思いや、「とりあえずトライしてみることがモットー」として取り組んでいる芝居へのハングリー精神を明かした。約２年ぶりのドラマの現場。ホームドラマらしい生活感あふれるセットに自然と胸が高鳴った。「