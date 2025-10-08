さくら情報システムは、2025年10月21日(火)から24日(金)まで開催される「Security Days Fall 2025 Tokyo」に出展します。期間中の10月23日(木)には、さくら情報システムの社員がセミナーに登壇し、中堅・中小企業のセキュリティ対策に役立つ情報をお届けします。 さくら情報システム「Security Days Fall 2025 Tokyo」出展  イベント名：Security Days Fall 2025 Tokyo会期：2025年10月21日(火)〜10月24日(金)会場