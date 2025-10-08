空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。１９９０年代に人気が沸騰した立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出した佐竹。スポーツ報知は現在の格闘技人気につながる礎を築いた佐竹を取材。本人が回想する空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。四番勝負は、「Ｋ―１」ブランコ・シカティック戦（前編）。１９９３年４月３０日、代々木第一体育館で「Ｋ―１グランプリ」が開催された。大会名「Ｋ